Una manifestazione di protesta è stata annunciata in concomitanza con la riunione del consiglio comunale di Pozzallo, fissato in sessione straordinaria per venerdì alle 16 presso lo Spazio Cultura “Meno Assenza”, dove si parlerà del costruendo impiato di biogas in Contrada Zimmardo-Bellamagna a Modica. E’ previsto un incatenamento collettivo in segno di protesta contro la sentenza TAR dell’impianto di BIOGAS.

