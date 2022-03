Vittoria, Ciclismo. Con Firullo e Giuliana cresce la Multicar

Tra gli altri arrivi che, negli ultimi giorni, hanno caratterizzato l’impinguamento dell’organico dell’Asd Multicar Amarù anche quello di Donato Firullo e del juniores Giuseppe Giuliana. Sono due atleti che vogliono spiccare il volo in ambito ciclistico e che, nelle ultime stagioni, hanno messo in mostra tutta la loro caratura tecnica, puntando al raggiungimento di obiettivi di prim’ordine. Sarà, però, necessario darsi da fare ancora per cercare di migliorare sempre di più. “E, in questo senso – sottolinea il presidente Carmelo Cilia – il nostro impegno sarà massimo in considerazione del fatto che l’organico ha potuto fregiarsi dell’innesto di numerose pedine di qualità che contribuiranno, senz’altro, a rendere migliori le nostre performance. Ci siamo costantemente battuti, di recente, per fare emergere, quanto più possibile, tutti coloro che hanno sposato la nostra causa e che sono determinati ad allenarsi con le giuste motivazioni. Bene, Firullo e Giuliana potranno senz’altro portare avanti questo percorso con la consapevolezza che occorrerà scommettersi ancora di più per fare bene. Li percepiamo come ragazzi volonterosi, giovani atleti che vogliono cercare di fare la differenza. Noi, il sottoscritto, il vicepresidente Giuseppe Massaro, i direttori sportivi, siamo tutti dalla loro parte. E’ necessario pedalare moltissimo per raggiungere traguardi degni di nota. Però non è la volontà che fa loro difetto. E, anzi, potranno ritrovare numerosi riscontri positivi proprio dagli altri componenti del gruppo pronti a stimolarli per andare il più possibile avanti”.

