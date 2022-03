Territorio Ragusa. Scelte autonome e unilaterali per fondi Pnrr

“Apprendiamo dalle notizie di stampa che l’amministrazione Cassì ha convocato una conferenza stampa per rendere noti i progetti completati e da completare che sono oggetto delle relative proposte per i bandi del PNRR. In questa sede non vogliamo entrare nel merito delle scelte, lo faremo, casomai, quando sapremo quali progetti sono stati ammessi a finanziamento, ma non possiamo esimerci dal rilevare la gravità del mancato coinvolgimento della città nella scelta delle varie iniziative”

Lo rileva il Presidente dell’Esecutivo di Segreteria di Territorio Ragusa, dopo la consultazione dei componenti l’organismo del Movimento politico culturale.

“Apprendiamo della conferenza stampa e non possiamo che ssere contenti per la pioggia di soldi che arriva dall’Europa. Un sindaco fortunato colui che può godere di queste ingenti risorse che arrivano sul territorio – dichiara il Presidente Michele Tasca – ma purtroppo la scarsa esperienza politica e la carenza di cultura politica ha portato il primo cittadino a scelte unilaterali e autonome che non hanno visto il coinvolgimento di organizzazioni sindacali, di associazioni, del mondo della cultura, della città in generale, tutte componenti importanti e, in molti casi, autorevoli, che avrebbero potuto fornire un contributo non indifferente per decisioni così importanti”

“Il nostro sindaco – continua Tasca – deve ricordare che questi finanziamenti dell’Europa sono di tutti i cittadini, sono della città, non derivano dalla perizia politica del sindaco e del suo apparato, sono un grande apporto per il territorio, deciso dai governi nazionale ed europeo per lo sviluppo, la ripresa economica e l’allineamento con le più attuali politiche comunitarie in tutti i settori.”

“Grave il mancato coinvolgimento delle forze sociali ed economiche della città – conclude Tasca – una responsabilità pesante che il primo cittadino ha voluto addossarsi per le cui scelte dovrà rispondere ai cittadini”

