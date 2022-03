La targa che celebra il Mazzini a Ragusa è stata ripristinata

“Dopo essere stato sollecitato da alcuni cittadini, che ringrazio per la loro costante attenzione su ciò che riguarda la gestione dell’ordinarietà nella nostra Ragusa, anche con riferimento alle cose più semplici, mi sono attivato per capire le ragioni per cui mancassero le bandiere, italiana, regionale ed europea, in prossimità della targa che celebra Giuseppe Mazzini collocata sul prospetto di palazzo Ina, all’angolo tra piazza San Giovanni e corso Italia”.

A dirlo è il consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle Ragusa, Sergio Firrincieli, che, tra l’altro, ha fatto sì che all’iter fosse impresso una certa accelerazione. “Proprio da pochissimo – aggiunge Firrincieli – le bandiere hanno fatto la loro ricomparsa in prossimità della targa. L’urgenza ha avuto un motivo specifico visto che domani, il 10 marzo, si celebra il centocinquantesimo anniversario dalla morte del grande protagonista del nostro Risorgimento. E, quindi, questa mancanza sarebbe stata più insopportabile. Tutti abbiamo studiato sui libri di scuola la figura del Mazzini e l’importanza che lo stesso ha avuto nel determinare l’architettura dello Stato moderno. Grazie alle sue intuizioni e alle sue capacità politiche, si avviò il processo che portò l’Italia alla riunificazione. Ragusa pensò bene di esaltarne la figura attraverso la targa di cui stiamo parlando che, però, doveva essere valorizzata nella maniera più opportuna con la presenza delle bandiere di cui abbiamo detto che oggi, per l’appunto, sono tornate al loro posto”.

