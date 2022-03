Pattuglia polizia locale aggredita a Vittoria. Danni all’auto

Una pattuglia della Polizia Locale di Vittoria impegnata nei compiti d’istituto, domenica scorsa, durante un servizio predisposto dal Comando, si è trovata in un contesto particolarmente difficile, con gli agenti apostrofati in modo offensivo e aggressivo da un soggetto, che aveva ricevuto una multa per divieto di sosta mentre, nel frattempo, altri cittadini multati protestavano animatamente. Fortunatamente, grazie alla prontezza e all’esperienza non ci sono stati conseguenze peggiori, ad eccezione dell’auto di servizio, fatta segno di calci e pugni da parte del cittadino violento. Nel frattempo, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e successivamente una pattuglia dei Carabinieri.

“Non intendiamo commentare l’inqualificabile comportamento dell’aggressore – dichiarano Gaetano Bagnato e Nunzio Fernandez della FP Cgil – , che ha immotivatamente inveito contro i lavoratori, rei solo di aver svolto il proprio dovere. La nostra piena e incondizionata solidarietà va ai colleghi della Polizia Locale, vittime dell’aggressione.

Invitiamo, altresì, il Comando di Polizia Locale ad innalzare il livello di guardia per una maggiore sicurezza di tutto il Personale del Corpo P.L., invitiamo l’Amministrazione a farsi portavoce, presso gli organi di governo preposti, per rappresentare l’esigenza di un maggior controllo del territorio, specie durante il fine settimana e in alcuni contesti particolarmente delicati della nostra città, per impedire il verificarsi di analoghe situazioni, che possono mettere seriamente in pericolo l’incolumità degli operatori di Polizia Municipale e più in generale la sicurezza dei cittadini”.

