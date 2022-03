Pallamano, la KeyJey Ragusa sabato ospita l’HC Mascalucia

La KeyJey Ragusa tornerà in campo sabato. Alle 19, nella palestra Sebastiano Parisi di via Bellarmino, il sette allenato da Mario Gulino riceverà la visita dell’Hc Mascalucia per la gara valida come quinta giornata del girone di ritorno del campionato nazionale di pallamano di Serie A2. Dopo lo stop di sabato scorso, a causa del Covid (i ragusani avrebbero dovuto giocare a Benevento), il gruppo ibleo tornerà di nuovo a sperimentare le proprie potenzialità che già erano state messe in rilievo in occasione del match casalingo con la corazzata Fondi, finora battuta solo a Ragusa. “Non tragga però in inganno – sottolineano dalla KeyJey Ragusa – la deficitaria classifica dei nostri prossimi avversari. Arriveranno sul terreno di gioco ibleo per disputare una partita all’altezza della situazione e per crearci fastidio in tutti i modi. Quindi, i valori espressi dai punti ottenuti dalle due squadre in classifica saranno senz’altro azzerati. Noi siamo in formazione tipo, non ci sono infortunati né squalificati. Servirà, comunque, la massima concentrazione e non prendere sottogamba l’avversario che, tra l’altro, ha un motivo in più per fare bene allo scopo di evitare di rimanere invischiato nella zona retrocessione”.

