Ciclismo. Bene il progetto della Gsd Almo con Nial Nizzoli

Il progetto che il Gsd Almo 1966 sta portando avanti con la Nial Nizzoli sta producendo i primi effetti. La creazione della plurima ma, soprattutto, il coinvolgimento di numerosi atleti di talento a livello siciliano, è uno di quegli obiettivi che si sta cercando di concretizzare in questa fase. E la dimensione interessante del progetto è dimostrata dal supporto che arriva anche da aziende di prestigio come la Fc Recycling Systems di Belpasso che, specializzata nel trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti speciali, rifiuti Raee, rifiuti pericolosi, tossici e non pericolosi, ha voluto investire su questa scommessa. “Ringraziamo – dice Giuseppe D’Aquila del Gsd Almo – Francesco Failla dell’Fg che ha creduto nel percorso che intendiamo sviluppare unitamente alla Nial Nizzoli. Non è semplice trovare imprenditori lungimiranti che scommettono sul mondo del ciclismo. E noi ci siamo riusciti grazie al supporto di Auro Nizzoli. Ora dipendetutto da noi. Dimostrare, cioè, che questa scommessa ha avuto un senso grazie alla crescita di un vivaio che si prefigge di raggiungere traguardi di un certo rilievo. Noi ce la metteremo tutta”.

