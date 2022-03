Assunzioni, Peo, Funzionigramma. Vittoria, la FP Cgil chiede incontro

La richiesta di una riunione di concertazione sulla Programmazione del Fabbisogno del Personale e sul Funzionigramma del Comune di Vittoria è stata avanzata da diverso tempo ma purtroppo, allo stato il confronto richiesto non ha trovato riscontri. Ad intervenire è la FP CGIL Provinciale

È notizia di questi giorni, l’adozione di una delibera sulla “Progressione Economica Orizzontale 2021, approvazione graduatoria provvisoria”. L’atto è il risultato ai diversi solleciti di parte sindacale, attraverso i quali la FP CGIL richiedeva ai vertici Amministrativi e burocratici dell’Ente, la definizione della graduatoria, per l’attribuzione della P.E.O.(Progressione economica orizzontale).

Tale richiesta, assecondata dall’Amministrazione, si è appunto concretizzata in questi giorni con l’adozione dell’atto approvato.

Purtroppo, tale provvedimento è stato discriminante, denunciano dalla FP CGIL. Se per alcuni ha determinato il raggiungimento di un obiettivo economico importante, per altri (50 %) dei dipendenti ha generato una condizione frustrante, ciò dovuta alla circostanza che le valutazioni sebbene legittime, non sono state del tutto omogenee, per un diverso metro di valutazione da parte dei dirigenti, con la conseguenza, che molti lavoratori meritevoli e addirittura interi Settori, sono stati esclusi dai benefici PEO.

Tali evidenze sono state portate al tavolo di confronto con l’Amministrazione, tenutosi l’8 febbraio scorso; nell’occasione la parte sindacale evidenziava la parzialità del risultato, e il negativo piazzamento in graduatoria di alcuni dipendenti ingiustamente esclusi, evidenziando altresì la necessità di procedere a bandire, nell’immediato, una ulteriore selezione PEO, così da consentire il recupero di un ulteriore contingente, rimediando in tal modo alle clamorose esclusioni, tale operazione consentirebbe attraverso le risorse PEO derivanti dai numerosi pensionamenti del 2021 e successivi.

L’Amministrazione si è resa disponibile a sostenere la richiesta sindacale per una ulteriore Progressione Economica, finalizzata altresì ad un avanzamento del Personale escluso, delegando nell’occasione il Dirigente del Personale per verificarne i presupposti e procedere su tale direttiva.

“Nell’incontro l’Amministrazione, commenta Nunzio Fernandez, segretario generale della FP CGIL di Ragusa, ha dichiarato la propria disponibilità ad attivare gli uffici per procedere altresì ad una Selezione Verticale (passaggio di categoria), avvertendo l’esigenza, più volte espressa dai sindacati, di procedere alla riqualificazione del Personale tramite Progressione Verticale, al fine di adeguare la professionalità acquisita ed espressa in questi anni da alcuni dipendenti, che hanno svolto e continuano a svolgere importanti servizi meritevoli di un ristoro professionale, anche in termini di superamento della categoria di appartenenza.

Non possiamo che convergere su tale orientamento dell’Amministrazione auspicando, concludono dalla FP CGIL Ragusa, che tali iniziative non restino generiche linee di indirizzo politico, ma si concretizzano in fatti concreti e su questa intesa, unitamente alle RSU, “

Salva