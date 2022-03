Assemblea provinciale Sinistra Italiana. Rinollo è il nuovo Coordinatore

Si è tenuta ieri a Ragusa l’assemblea provinciale di Sinistra Italiana. Era presente il coordinatore provinciale di Sinistra Italiana di Catania, Pierpaolo Montalto. L’assemblea si è tenuta nei locali appartenuti al compianto coordinatore provinciale Cesare Borrometi, gentilmente messi a disposizione dalla famiglia. Ed è con un commosso ricordo di Borrometi che si è aperta l’assemblea. Si è successivamente discusso della drammatica situazione internazionale, e poi delle sfide poste dal territorio ad un partito che intende rilanciarsi e dare il proprio contributo, nel segno dei valori fondanti della sinistra, alla ripartenza post-pandemica, segnata anche dalle prossime elezioni in 6 comuni della provincia. Infine è stato eletto il nuovo coordinatore provinciale, Angelo Rinollo. Questi ha rilasciato la seguente dichiarazione “Sono onorato dalla fiducia che le compagne e i compagni della provincia di Ragusa hanno riposto in me. Non sarà facile prendere il posto di Cesare, con la sua grande esperienza, capacità di analisi e profonda conoscenza del territorio, ma farò del mio meglio. C’è tanto da fare, urge un rilancio delle attività in presenza dopo questi due anni che hanno dato un grande colpo alla partecipazione. E urge costruire una proposta politica che abbia una visione, dia speranza e sappia aggregare le diverse anime della sinistra, oggi più che mai frammentate”.

Angelo Rinollo ha 45 ha 45 anni, risiede a Ragusa ed è insegnante a Modica (con un passato nella ricerca scientifica in Italia e all’estero). Si è tesserato quando è nata SEL e poi ha proseguito in Sinistra Italiana. E’ anche attivista n Libera, Legambiente, Mediterranea Saving Humans.

