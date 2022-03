Russia. Lavrov: Stati Uniti ritirino armi nucleari dispiegate in Europa

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha ribadito oggi che l’operazione militare speciale del suo paese ha lo scopo di smilitarizzare e denazificare l’Ucraina e impedire al paese di ottenere armi nucleari e minacciare la sicurezza della Russia e dei suoi cittadini. Lavrov ha descritto come inaccettabile la presenza di armi nucleari degli Stati Uniti in Europa e ha esortato il governo di Washington a ritirarle. Ha sottolineato che l’Occidente si è rifiutato di soddisfare le richieste della Russia per la sicurezza europea, in particolare per quanto riguarda l’espansione dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) a est e la militarizzazione dell’Ucraina, che rappresentano una minaccia per Mosca. Il ministro degli Esteri russo ha sottolineato che la questione dell’appartenenza alla Crimea non è in discussione e ha ricordato che questo territorio fa parte della Russia. “Se ci sarà una terza guerra mondiale – ha ribadito Lavrov – sarà nucleare e devastante”, facendo riferimento alle recenti parole sull’argomento del presidente Joe Biden. Ha ribadito che il suo Paese è preparato al pacchetto di misure restrittive unilaterali imposte dall’Occidente e che non accetta che vengano colpevolizzati atleti, intellettuali, attori e operatori dei media russi.

