Pelè, curato per grave infezione urinaria

L’ex calciatore brasiliano Edson Arantes do Nascimento, conosciuto nel mondo come Pelé, è stato dimesso dopo due settimane di degenza dall’ Albert Einstein Israelite Hospital di San Paolo dopo essere stato curato per una grave infezione urinaria. I sanitari hanno comunicato che l’ex calciatore continuerà a ricevere le cure necessarie per combattere il tumore al colon scoperto nel settembre scorso. Vale la pena ricordare che il 31 agosto 2021 il triplice campione del mondo è stato ricoverato per essere sottoposto a test di routine e che nell’occasione gli è stato rilevato un tumore, successivamente asportato. Oltre al tumore e successivo trattamento chemioterapico il fuoriclasse brasiliano ha sofferto negli ultimi anni di vari problemi alla colonna vertebrale, all’anca e al ginocchio che hanno ridotto la sua mobilità e peggiorato notevolmente le sue condizioni fisiche. Nonostante ciò, quello che è considerato uno dei migliori calciatori di tutti i tempi, ha pubblicato diversi post, sui suoi social network personali, in cui si dichiara ottimista e in ottimo stato d’animo.

