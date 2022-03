Ragusa. La Commissione centri storici approva il piano di spesa

“La Commissione Centri storici del comune di Ragusa , di cui ringrazio tutti i componenti – dichiara l’assesssore al ramo Ciccio Barone – ha approvato il piano di spesa che prevede di esaudire le richieste di 7 aziende locali in graduatoria tra quelle che avevano fatto domanda di contributo per l’anno 2016 a valere dei fondi della Legge regionale 61/81, la cosiddetta “Legge su Ibla”.

“Siamo estremamente soddisfatti del lavoro svolto – affermano il sindaco Peppe Cassì e lo stesso assessore Baroine – in quanto queste 7 attività, tra commerciali, artigianali e strutture alberghiere, riceveranno complessivamente un finanziamento pari a 255.000 euro, somma inclusa tra quelle revocate e poi riaccreditate al Comune, grazie al complesso lavoro di rendicontazione svolto dagli Uffici dopo l’insediamento di questa amministrazione. Si tratta di un’autentica boccata di ossigeno in un periodo di crisi. Procederemo adesso con le pratiche per i contributi ad attività private per l’annualità 2017”.

L’ufficio Centri storici è a disposizione di tutti i cittadini per ogni tipo di informazione.

Salva