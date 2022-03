Studenti assenti per Covid, costo abbonamenti ricade per intero

Assenti per giustificato motivo. Rinchiusi a casa causa Covid-19. Al danno anche la beffa. Così per gli studenti pendolari che da Marina di Ragusa o San Giacomo – assenti da scuola da oltre 10 giorni – il costo degli abbonamenti ricade per intero sulle famiglie. La denuncia è del presidente del movimento civico Territorio a Marina di Ragusa, Angelo La Porta, che ha raccolto le istanze dei genitori.

“La scuola comunica sempre in ritardo le assenze degli studenti– commenta La Porta – mentre il Comune rimborsa alla ditta dei trasporti l’abbonamento in anticipo. Così accade che, nel mese successivo alle assenze, sono le famiglie a dover anticipare i soldi perché il Comune di Ragusa non rimborsa”. Eppure la problematica si potrebbe risolvere in breve tempo. “Basta una semplice comunicazione da parte della scuola agli uffici del Comune – aggiunge La Porta – con annessa documentazione del medico, per giustificare l’assenza dello studente. L’amministrazione comunale è l’assessore al ramo, Giovanni Iacono, ancora una volta dimostra di essere totalmente distante dalla problematiche dei cittadini. L’amministrazione Cassì non riesce ad ascoltare e a recepire le istanze dei genitori”.

Salva