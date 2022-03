Modica dice No  alla guerra. Sabato sit in

Modica dice No alla guerra, con una manifestazione spontanea, nata dal basso, organizzata dagli studenti e dalla società civile. Un sit in in Ppiazza Matteotti, aperto a chiunque voglia partecipare, senza preclusioni e senza bandiere.

Perché, per quanto lontana, ogni guerra ci tocca da vicino. Tocca le nostre coscienze.

Limitarsi ad assistere alla tragedia dei popoli coinvolti non è un’opzione valida né civile.

Manifestare insieme e protestare uniti è quello che le nostre coscienze ci chiamano a fare.

“Facciamolo. Per noi, per i nostri figli, per il futuro di tutti. Facciamolo. Usando una parola piccolissima ma decisiva, simbolica ma importante. Con una voce sola, nella lingua e con gli strumenti che ciascuno conosce: NO. NO Alla guerra. NO all’invasione russa in Ucraina. NO a qualsiasi forma di violenza”.