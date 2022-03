Ciclismo. Giuffrida, giovane talento alla Multicar Vittoria

Arriva anche Giuseppe Giuffrida, un altro giovane atleta di talento, a rendere più numerosa la famiglia dell’Asd Multicar Amarù che, settimana dopo settimana, sta costituendo un organico destinato a ben figurare in vista dei primi appuntamenti, ormai prossimi, della stagione su strada. Giuffrida è un innesto che potrà garantire un valore aggiunto all’intero team che si sta preparando con tutti i crismi del caso per cercare di dare il massimo nel contesto di un circuito di appuntamenti che si annuncia, oltre che ben strutturato, molto competitivo. “Siamo lieti – sottolinea il presidente Carmelo Cilia – di accogliere anche quest’altra pedina che potrà dimostrare fino in fondo il proprio valore. Ce la stiamo mettendo tutta, assieme al vicepresidente Giuseppe Massaro e allo staff tecnico, per creare una squadra ineccepibile sotto ogni punto di vista. Riteniamo di avere tutte le carte in regola, anche per l’esperienza maturata in passato, per riuscire ad emergere e, soprattutto, per fare in modo che i nostri ragazzi possano puntare davvero in alto con l’aiuto dei nostri direttori sportivi. Ci stiamo organizzando senza lasciare alcunché al caso”.

Salva