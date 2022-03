8 marzo. Prevenzione tumore al seno, conferenza Lions Club Modica

Martedì 8 marzo alle 17,30 in occasione della giornata internazionale dedicata alle donne, si terrà nella sala Triberio del Palazzo della Cultura una conferenza organizzata dal Lions Club di Modica con l’associazione “Altea Salute Donna“ e l’ Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa che ha come tema “Dialogo di donne, per le donne,con le donne, contro il tumore al seno: prevenzione e diagnosi precoce”. Il programma della conferenza prevede, dopo i saluti del presidente del Lions Club Modica Aurelio Boncoraglio, gli interventi di Ignazio Abbate, Sindaco di Modica, Maria Lucia Lorefice, presidente della commissione “affari sociali” della Camera dei Deputati, Angelo Aliquò, direttore generale ASP Ragusa, Rossella Fede, presidente associazione “Altea Salute Donna”, Donatella Di Paolo, vice presidente associazione “Altea Salute Donna”, Giovanna Scifo, componente Distretto Lions Sicilia rapporti con altre associazioni, e Monica Firrincieli, oncologa dell’ASP di Ragusa. I lavori saranno moderati dalla giornalista Viviana Sammito.

“L’obiettivo della conferenza – spiega Aurelio Boncoraglio, presidente del Lions Club Modica – è quello di sensibilizzare alla prevenzione del tumore al seno in occasione della giornata dedicata alle donne il cui ruolo nella società è sempre più centrale nel lavoro, nel sociale e nelle comunità, un ruolo che va riconosciuto, valorizzato e rafforzato.

