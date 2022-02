Rotary Modica: consegnati tablet per bambini

Si è tenuta ieri la consegna dei cinque tablet che il Rotary Club di Modica ha donato all’Istituto scolastico “Regina Margherita”, alla presenza della Direttrice dell’istituto, Suor Carolina Monaca, del Presidente del Rotary, Giovanni Adamo, e del segretario, Donatella Alecci. “Abbiamo voluto – dice Adamo – partecipare al progetto internazionale del Rotary e dell’associazione USAid, per permettere anche a Modica di aiutare alcuni bambini e ragazzi a seguire le lezione in DAD”.

Il progetto, infatti, coinvolge il Rotary International che è stato scelto dall’associazione americana, operante nel settore umanitario internazionale, come partner di questa iniziativa. Un piccolo gesto che permetterà, si spera sempre meno, a bambini e ragazzi dell’istituto di poter avere in comodato d’uso gratuito un tablet per poter seguire la didattica e non perdere giornate di insegnamento.

Salva