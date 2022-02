Modica, Ordine del Giorno sulla guerra in Ucraina

I consiglieri comunali Giovanni Spadaro e Ivana Castello hanno predisposto un ordine del giorno sulla “Guerra in Ucraina” da sottoporre all’approvazione del consiglio comunale di Modica nella prossima seduta.

Col documento si intende far sentire al popolo ucraino la reazione e la solidarietà dei cittadini italiani e la più forte condanna morale e politica di Putin e delle sue azioni di guerra;

creare ogni possibile mobilitazione contro l’aggressione russa, per la pace e la garanzia del diritto internazionale in concorso con le altre istituzioni locali e con la società civile che si oppone al sopruso e alla sfida portata alla democrazia e alla convivenza dei popoli.

Odg Guerra Ucraina

