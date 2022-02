L’aggressione…l’opinione di Rita Faletti

Non era ciò che sembrava, la ricerca del prestigio perduto, l’orgoglio offeso di un grande paese che vuole rialzare la testa davanti al mondo, una prova muscolare tra Putin e Biden. O forse era tutto questo e non solo. La razionalità del capo del Cremlino, che teme l’espansione della Nato verso est e pretende l’impegno sottoscritto da parte del presidente americano a che ciò non avvenga, e schiera centinaia di migliaia di uomini e mezzi militari lungo i confini con l’Ucraina come avvertimento. L’impossibilità di Biden di accettare un accordo che confligge con lo spirito del Patto atlantico e sbarra l’ingresso dell’Ucraina, amica dell’Europa. Due esigenze inconciliabili in una fase particolarmente delicata nei rapporti tra le due superpotenze. L’imprevedibilità di Putin che ammassa le truppe con la decisione ormai presa di invadere. Lavrov, il ministro degli Esteri russo che aveva duramente invitato Borrell, “mind your own business”, a non interferire nelle questioni interne del suo Paese, Navalny è un terrorista secondo gli schemi dei regimi autarchici, e in quanto tale deve rimanere in carcere. Come non capire, nelle democrazie occidentali, che i valori non negoziabili di uno stato illiberale non coincidono con i loro? Dal 2014, dopo l’annessione della Crimea, la distanza tra la Russia di Putin e l’Europa è aumentata. Le due posizioni si sono radicalizzate rendendo sempre più irto di ostacoli un percorso che avrebbe inevitabilmente spinto agli antipodi due realtà diverse ma accomunate, dalla storia e dalla cultura. La guerra contro il nazifascismo, la “linea rossa” tra Kruscev e Kennedy, l’apertura di Gorbacev, l’uomo del cambiamento, la caduta del muro di Berlino e la fine della Guerra fredda, la mediazione di Papa Wojtyla con il suo messaggio di pace e rinnovamento, un’occasione per cercare un via verso una convivenza all’insegna di un patto di non belligeranza. L’arroganza occidentale, la presunzione di essere nel giusto, l’incapacità di comprendere il valore dell’identità russa e dialogare rispettando le differenze e la naturale ossessione russa nei confronti della globalizzazione. La democrazia richiede intelligenza, tempo e pazienza. In Russia, la presenza della più importante chiesa ortodossa che sarebbe potuta essere un motivo in più per superare alcune differenze. Era quello in cui Benedetto XVI credeva e confidava. A ben guardare, l’Europa ha fallito doppiamente, isolando la Russia e gettandola così nelle braccia della pericolosa Cina. Con le sanzioni, gli out out, la propria apparente intransigenza ottusa che finirà con il nuocere soprattutto a se stessa.

