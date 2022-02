Valvole termostatiche: cosa sono? Come funzionano?

Le valvole termostatiche sono degli elementi che permettono di coniugare due esigenze importanti, ovvero la tutela dell’ambiente e il risparmio economico. Non è un caso, quindi che, la normativa europea ha reso obbligatoria la presenza e l’installazione delle valvole termostatiche su alcune tipologie di impianti a partire dal 1° luglio 2017.

Valvole termostatiche: caratteristiche e funzionamento

Le valvole termostatiche sono degli elementi molto semplici: si tratta, infatti, di una testina che viene posta in corrispondenza delle valvole già presenti sugli impianti di riscaldamento, come i termosifoni e i radiatori.

La funzione delle valvole termostatiche è quella di regolare l’afflusso di acqua calda in ogni unità di riscaldamento per far sì che si possa raggiungere e mantenere la temperatura desiderata. É la presenza di queste valvole, inoltre, a poter regolare in modo autonomo i singoli termosifoni e ottenere così ambienti con una diversa temperatura.

Ogni valvola termostatica riporta dei valori, solitamente da 1 a 5, dove 1 sono 10° circa che è la temperatura più bassa e 5, invece, corrisponde a oltre 25° che costituisce il limite più alto.

La presenza delle valvole termostatiche in un impianto è essenziale per ottimizzare i costi legati al riscaldamento e consente quindi di avere un notevole risparmio in bolletta.

Quando installare le valvole termostatiche

Sebbene la normativa europea abbia reso obbligatoria l’installazione di queste valvole sui termosifoni e radiatori, ci sono alcune eccezioni: infatti, non sono obbligatorie negli appartamenti con impianto di riscaldamento autonomo oppure se si dimostra un’evidente impossibilità di procedere all’installazione.

In un condominio con impianto centralizzato, ad esempio, i costi del gas non vengono più ripartiti in base alla metratura degli appartamenti, ma vengono calcolati sulla base di quelli consumati da ciascuna famiglia. Per questo fine, infatti, l’installazione delle valvole viene accompagnata anche da un contabilizzatore di calore che rileva i consumi di ogni abitazione.

Chi non provvede a dotare il proprio impianto di riscaldamento delle valvole termostatiche può andare incontro a una sanzione che va dai 500 ai 2.500 euro.

Valvole termostatiche: il prezzo

Installare le valvole termostatiche ha un costo, ma questo solitamente viene poi ammortizzato e recuperato nel giro di circa tre anni dal risparmio ottenuto in bolletta.

Nei negozi, e anche sui siti online specializzati in prodotti e accessori di idraulica, sono disponibili diverse tipologie di valvole con un prezzo molto diverso tra loro. Ovviamente, le valvole termostatiche che hanno un prezzo più elevato sono quelle migliori e più performanti che sono realizzate con una tecnologia più recente. Scegliere questi modelli, anche se inizialmente comporta un maggior costo, vuol dire poter contare su un rapido rientro dell’investimento.

Tuttavia, se non si hanno particolari esigenze o se si hanno dei limiti di budget, è possibile scegliere anche delle valvole termostatiche con un prezzo che non supera poche decine di euro. In questo caso, si avranno dei componenti di tipo tradizionale, molto semplici da utilizzare, che non offrono particolari opzioni per la loro gestione, ma che sono comunque in linea con i requisiti di legge previsti.

