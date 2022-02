Calcio. Il Santa Croce riceve il Palazzolo e spera nel successo

Il Santa Croce calcio ritorna a giocare al “Kennedy” per la settima giornata del girone di ritorno del campionato di Eccellenza. La squadra di mister Lucenti è ancora alla ricerca della prima vittoria del 2022 e riceve uno Sporting Palazzolo con la salvezza già in tasca, ma, non per questo motivo mai domo. La squadra di Lucenti si presenta al confronto contro i palazzolesi con una formazione ampiamente rimaneggiata dalle assenze degli infortunati Oulijc e Manno e dello squalificato Quintero. Il trainer biancazzurro può comunque contare su una rosa ampia e gli assenti saranno sostituiti a dovere dagli altri compagni. Il pareggio di Viagrande ha dato tanta carica all’undici biancazzurro e nella gara di domenica pomeriggio vuole regalare ai propri sostenitori la prima gioia del 2022. Naturalmente fra il dire e il fare c’è sempre di mezzo l’avversario, quindi, per raggiungere questo obiettivo il Cigno dovrà mettere vogli, grinta e soprattutto tanta sostanza in campo. Lo sa bene capitan Simone Iozzia che alla vigila della gara contro il Palazzolo ha voluto dare un messaggio ai propri compagni e un appello ai tifosi del Santa Croce a venire in massa allo stadio per sostenere il Cigno.

“Domenica scorsa a Viagrande dopo un avvio disastroso, abbiamo avuto una reazione importante che ha fatto vedere il vero valore di questo Santa Croce. – dice il capitano del “Cigno” Simone Iozzia – In campo c’eravamo solo noi e la grande mole di gioco espressa ci ha consentito di recuperare il doppio svantaggio in pochi minuti. Ebbene, da quell’atteggiamento dobbiamo ripartire, perché quello che si è visto di noi finora non è la reale qualità della nostra squadra. La società ha fatto di tutto per cambiare l’andamento negativo che ci ha contraddistinti nel girone d’andata e non ha lesinato sforzi economici per fare arrivare giocatori talentuosi e di livello. La squadra è stata quasi stravolta e si sono aggregati tanti giovani di prospettiva che una volta amalgamati al credo di mister Lucenti potranno certamente dire la loro in questo campionato. Nell’ultima settimana abbiamo affrontato tre gare, pareggiandone due contro Siracusa e Viagrande e perdendone una sfortunatamente al 90’ contro la Nebros, ma, a parte i risultati mi è piacito il carattere della squadra che ha sempre cercato di giocare la palla, senza mai attendere gli avversari. Questo è sinonimo di personalità e, infatti, affrontiamo ogni squadra con la stessa intensità, senza guardare il valore e la classifica dell’avversario. Il nostro obiettivo – continua Iozzia – è chiudere bene questo campionato e fare quanti più punti in classifica, già a partire da domenica quando affronteremo in casa il Palazzolo. Per questo motivo voglio invitare i nostri sostenitori a starci vicini e venire in massa allo stadio per sostenerci. Domenica c’è da conquistare la prima vittoria del 2022 e per far ciò si deve creare quel mix fra squadra e pubblico che in altre occasioni è stato fondamentale per raggiungere gli obiettivi che abbiamo ottenuto”.

La gara si giocherà al “Kennedy” con inizio alle ore 15 che avrà ancora una capienza ridotta al 50%. I tifosi che vorranno seguire la gara potranno farlo solo se in possesso di green pass rafforzato e mantenendo indossata la mascherina FFP2 per tutto l’arco dell’incontro.

A dirigere la gara sarà il signor Gaetano Milone della sezione arbitrale di Barcellona Pozzo di Gotto che sarà collaborato dai signori Roberto Vella e Matteo Damantino della sezione di Catania.

Salva