PD Ragusa aderisce al sit-in di CGIL e ANPI contro la guerra

“Il Partito Democratico di Ragusa aderirà al sit-in contro la guerra in Ucraina che si terrà mercoledì 2 marzo, alle ore 17.30, in piazza San Giovanni e organizzato dalla Camera del Lavoro di Ragusa e dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia”. Lo annuncia Giuseppe Calabrese, segretario cittadino del PD.

“Riteniamo che la condanna nei confronti dell’aggressione russa ai danni dell’Ucraina debba essere unanime – commenta Calabrese – ed è giusto che non solo sui tavoli internazionali debba essere manifestato il biasimo nei confronti di Putin e del suo folle operato, ma in ogni piazza con la voce di tutti i cittadini d’Europa. Mi auguro veramente che si organizzino manifestazioni di protesta in ogni dove, prestando la voce anche a chi, in queste ore in Russia, sta rischiando la propria libertà per esprimere contrarietà alle azioni militari. Il Partito Democratico è vicino al popolo Ucraino – conclude Calabrese – ma anche ai cittadini russi che sono contrari alla guerra e per questo vengono arrestati”.

