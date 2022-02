Bando per progetti a favore di soggetti fragili e vulnerabili

“Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenta una straordinaria opportunità per intervenire in ambito sociale, per ridurre le disuguaglianze, gli squilibri e favorire l’inclusione sociale dei soggetti fragili e vulnerabili. In questa direzione va il nuovo Avviso pubblico 1/2022 PNRR- Next Generation EU pubblicato il 15 febbraio dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.” E’ quanto riferisce la presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, Marialucia Lorefice (m5s), che sulla questione ha prontamente informato i sindaci iblei: “Il bando in questione prevede un finanziamento complessivo di 1.450,6 milioni di euro, a favore degli Ambiti Territoriali Sociali, che potranno presentare richiesta di finanziamento attraverso un Soggetto attuatore, che può essere o il Comune Capofila dell’ATS o l’ente pubblico individuato come capofila dell’ATS.

Si potrà presentare domanda dal 1 marzo al 31 marzo prossimo.

L’ Avviso – spiega Lorefice – prevede interventi di rafforzamento dei servizi a supporto delle famiglie in difficoltà, soluzioni alloggiative e dotazioni strumentali innovative rivolte alle persone anziane per garantire loro una vita autonoma e indipendente, servizi socio assistenziali domiciliari nonché forme di sostegno agli operatori sociali e iniziative di housing sociale di carattere sia temporaneo che definitivo.

Le Regioni e Province Autonome – prosegue la presidente – avranno un ruolo di coordinamento e di programmazione per lo sviluppo dei sistemi sociali territoriali in relazione ai Livelli Essenziali delle Prestazioni in ambito Sociale (LEPS) di livello nazionale e alla programmazione regionale.

Davvero una importante opportunità per aiutare i nostri territori a garantire i LEPS sfruttando le ingenti risorse in arrivo dall’UE, così da venire incontro alle esigenze delle categorie più fragili della società, come famiglie e bambini, anziani non autosufficienti, disabili e persone senza dimora.

Stiamo lavorando con perseveranza assieme al governo per ridurre gli squilibri tra Nord e Sud, aumentando la spesa sociale, per far sì che ad ogni cittadino, indipendentemente dal luogo di residenza, siano garantiti gli stessi servizi socio-assistenziali.” Conclude Lorefice

