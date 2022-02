Il 1 marzo possibili disservizi idrici in alcune zone di Ragusa

Il Servizio Idrico Integrato del comune di Ragusa rende noto che a causa di una perdita idrica individuata lungo una delle condotte che dai pozzi dell’alveo dell’Irminio adduce all’impianto di sollevamento S. Leonardo, individuata precisamente lungo la stradina che porta all’impianto stesso, si dovrà operare un fermo urgente di alcune pompe, per lavori indifferibili ed urgenti presso l’impianto San Leonardo, il 1 marzo prossimo a partire dalle ore 8 per l’intera giornata.

Per l’effettuazione della riparazione la stradina di accesso all’impianto sarà interdetta al transito fino al completamento dei lavori.

Per questo motivo nella stessa giornata e anche nelle 48 ore successive al fermo impianto si potranno verificare disservizi alla distribuzione idrica nelle seguenti zone della città:

“Salesiani”,viale Europa, via Archimede, viale delle Americhe, contrada Pianetti, contrada Bruscè, via Psaumida, via Paestum e zone limitrofe.

Salva