Delegazione studenti del “Grimaldi” di Modica in visita alla Cna

“First steps towards entrepreneurship”. E’ questo il nome del progetto Erasmus+ al centro dell’incontro tenutosi ieri nella sede della Cna territoriale di Ragusa con una delegazione di studenti e docenti dell’istituto professionale Principi Grimaldi di Modica unitamente a studenti e docenti delle città di Riga, in Lettonia, e Samsun, in Turchia. La tematica del progetto è l’imprenditorialità, ovvero lo sviluppo di abilità imprenditoriali negli studenti affinché gli stessi possano costruire la loro impresa nel futuro. Ecco perché la Cna ha presentato il ruolo svolto, il sistema imprenditoriale locale e come nasce un’impresa. E, ancora, i progetti svolti per le imprese e gli studenti, oltre al ruolo della Camera di Commercio. E’ stato anche aperto un dibattito finalizzato a conoscere le opportunità per i giovani aspiranti imprenditori che intendono aprire un’attività in Italia. Il Grimaldi era rappresentato dal dirigente scolastico Bartolomeo Saitta con i docenti Valentina Bontempelli, Francesco Cavalieri, Rosa Maltese e Antonella Denaro. Per Cna, invece, erano presenti il segretario territoriale Carmelo Caccamo e la funzionaria Laura Lissandrello, responsabile Progetti speciali e internazionalizzazione. La delegazione delle scuole partner rimarrà in provincia sino a oggi per realizzare la terza mobilità del progetto e conoscere la realtà imprenditoriale presente sul territorio. “Un incontro molto proficuo – afferma il segretario Caccamo – nel corso del quale è stata presentata la situazione imprenditoriale locale e illustrati i settori di maggiore successo al momento attuale”.

