Avimecc Volley Modica. Vittoria di rimonta contro Marigliano

Una rimonta pazzesca è quella fatta dall’Avimecc Volley Modica in casa della Con Crea Marigliano. Una gara iniziata con la vittoria di due set da parte della formazione di casa anche se con un margine molto stretto, dal terzo set in poi esce il carattere modicano e la voglia di rivalsa con una vittoria inaspettata.

Una partita lunga 2 ore in cui la pallavolo ha dato il massimo spettacolo con una gara che sembrava indirizzata su binari ormai decisi ma che ha fatto inversione in pochi istanti. Bisogna pensare subito alle prossime gare mettendo da parte questa rimonta, pronti a giocare al Palarizza il fortino siciliano.

Sulla gara il primo set inizia con un sostanziale e equilibrio e gli uomini di D’Amico che iniziano avanti 6-8 ma con il passare dei minuti si trovano sotto 21-18. La gara mostra equilibrio e si porta ai vantaggi già dal primo set con un 24-24. Il set si chiude con gli attacchi di Gallo che fa pendere l’ago della bilancia a favore di Marigliano con il finale di 26-24.

Nel secondo set ci si aspetta la rimonta modicana, in 29’ si inizia con il vantaggio ospite 7-8 che si allarga a 13-16. La reazione d’orgoglio messa in campo dagli ospiti è importante e riprende il controllo del set fino al 21-20. Chillemi, nel giorno del suo 23esimo compleanno, e compagni, sembrano subire il contraccolpo e mollare la presa per la vittoria finale di Marigliano, 25-23.

Il terzo set sembra quello di chiusura, difficilmente una formazione riesce a spingere sull’acceleratore con uno stato mentale in cui si è lottato ma ci si trova sotto di 2 set. Il vantaggio casalingo vede Casoli e compagni portarsi sul 8-3, punteggio importante per chiudere la gara. Con il passare dei minuti ci si sposta dal 16-14 fino al 21-20. Modica si appoggia su Martinez per cambiare l’andamento della gara e riesce a portare a casa il suo primo set per 24-26.

L’inerzia sembra cambiare totalmente, i padroni di casa avevano assaporato la vittoria e mentalmente la sconfitta nel terzo set è una vera mazzata. Modica inizia il quarto set sul 4-8 e continua a mettere punti sul tabellone con un turbo che li vede avanti 12-21. Sono Turlà e Gavazzi gli uomini copertina di questa sfida, con 14 punti a testa in tutta la gara portano avanti la propria squadra e chiudono il quarto set sul 13-25.

Al Tie Break I padroni di casa si portano subito sul 5-1, mentalmente modica ha dato tanto e non è facile tenere le energie ad alto ritmo. Ma l’entusiasmo ospite sembra aprire il serbatoio delle ultime energie la rimonta è servita ancora una volta e il finale è di 11-15.

Una gara che difficilmente si dimentica, la classifica non ha mostrato i suoi valori sul campo a dimostrazione di quanto sia importante il fattore mentale nello sport. Ora subito testa alle prossime gare per chiudere in bellezza questa stagione.

Con Crea Marigliano 2

Avimecc Volley Modica 3

Set: 26-24, 25-23, 24-26, 13-25, 11-15.

Con Crea Marigliano: Danese, Gallo 18, Bianco, Rumiano 13, Nappi, Casoli 11, Cantarella 2, Mautone, Esposito 12, Barone (L2), Ciollaro 15, Citro, Conforti (L1). Allenatore: Cirillo Costantino.

Avimecc Volley Modica: Alfieri 4, Raso 11, Martinez 12, Caleca, Turlà 15, Chillemi 12, Nastasi (L1), Gavazzi 14, Aiello (L2), Firrincieli, Loncar, Garofolo 14, Saragò. Allenatore: D’Amico Giancarlo

