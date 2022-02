Un successo la presentazione del fumetto Bandanera a Modica

Ha riscosso un grande successo la presentazione del fumetto “Bandanera” realizzato dal giovane modicano Ennio Maltese. L’evento in programma lo scorso sabato, a cui hanno partecipato oltre 150 persone, si è svolto presso Palazzo della Cultura, nella sala Triberio, dove vengono presentate le eccellenza della città di Modica. Tantissimi i giovani presenti, che hanno seguito la presentazione moderata dall’assessore alla cultura del comune di Modica Maria Monisteri e seguita dall’intervento dell’autore Ennio Maltese e di Paolo Nortanicola, responsabile e proprietario della fumetteria “The Lord Of The Comics”. La storia di Bandanera, vede protagonista Gianna, consanguinea ed erede di Giovanni delle Bande Nere, personaggio storico fiorentino della nobile famiglia Medici, il quale si batteva per la democrazia contro i soprusi e la corruzione, soprattutto ecclesiastica, di quei tempi. E così pure Gianna, che vive ai giorni nostri raccoglierà questa importante eredità, pronta a lottare per affermare il bene e la giustizia. Il primo volume di Bandanera è stato presentato al Lucca Comics, a Novembre, ma è già previsto un secondo volume per Aprile di quest’anno ed un terzo per l’anno prossimo, interamente illustrato dal fumettista modicano.

L’artista ha concluso la presentazione con firma copie e e sketch, ringraziando tutti i presenti, l’amministrazione comunale, l’assessore alla cultura Maria Monisteri per la brillante presentazione, il consulente alle politiche giovanili Samuele Cannizzaro e l’agenzia Cuadrato per aver contribuito alla realizzazione dell’evento, ricordando che è possibile acquistare il fumetto presso la fumetteria di corso Umberto I.

