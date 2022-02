El Salvador. Sfollamento forzato di 166 persone LGTBIQ+

Tempi duri per le comunità salvadoregne con identità di genere non-binario. La Training Trans Association of El Salvador (Comcavis-Trans) ha denunciato le continue violenze e le persecuzioni nei confronti delle persone lesbiche, gay, transgender, bisessuali, intersessuali e queer (LGTBIQ+) che stanno causando lo sfollamento forzato di 166 persone. L’ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), indica che questa cifra rappresenta il 56 per cento delle persone colpite da sfollamenti interni forzati a causa della violenza sociale perpetrata nei loro confronti. Il documento ha inoltre evidenziato che durante la pandemia, le misure applicate durante il Covid-19, la popolazione LGBTIQ+ ha perso il posto di lavoro con l’aggravarsi della crisi sociale. L’attivista trans Bianka Rodríguez, direttrice dell’organizzazione, ha osservato che queste persone “sono state costrette a sfollare per motivi di discriminazione e persecuzione in base al loro orientamento sessuale o identità di genere”. Ai 166 sfollati odierni, se ne aggiungono altri 528 registrati tra il 2015 e il 2020, che porta il totale di sfollati a 694 con una media di 115 casi all’anno.

Salva