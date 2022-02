Vittoria, blocco autotrasportatori. Mondo ortofrutta a rischio

“La protesta degli autotrasportatori potrebbe avere ricadute pesanti per l’economia della provincia di Ragusa. Il blocco di ogni attività è destinato a creare disagi, anche di grossa portata, per il mondo ipparino dell’ortofrutta oltre che per tutte le piccole e medie imprese che operano nell’indotto. Riteniamo necessario un intervento immediato da parte del Governo regionale che non possono essere soltanto i dieci milioni di euro annunciati dal presidente Musumeci per fronteggiare l’aumento dei costi diventato insostenibile. E’ fondamentale avviare una interlocuzione con il Governo romano e, in questo senso, anche il nostro gruppo politico si sta dando da fare, sul territorio ragusano, per ottenere delle risposte”.

Lo sostiene il presidente provinciale del Mpsi e responsabile provinciale Enti locali Lega Sicilia, Andrea La Rosa, dopo avere ricevuto decine e decine di segnalazioni sulla gravità della questione. “Il caro carburante – aggiunge – è diventato un problema molto serio. Non si può transigere oltre. Serve un tavolo tecnico che ci consenta di affrontare di petto la situazione ed evitare che la protesta trascenda, con conseguenze inimmaginabili per tutto il mondo produttivo della nostra provincia oltre che dell’intera Sicilia. Allo stesso tempo, mi ritengo parzialmente soddisfatto per un segnale che proviene dal Governo regionale in favore delle imprese colpite dagli incendi dell’estate scorsa. In questo caso, sono state adottate azioni consequenziali in favore del nostro territorio. Lo stesso che dovrebbe accadere con la vicenda degli autotrasportatori. Dopo i danni alle aziende zootecniche, infatti, la Giunta regionale ha stanziato dei fondi per il sostentamento delle stesse. Speriamo che si possa guardare avanti, almeno da questo punto di vista, con un pizzico di fiducia in più”.

