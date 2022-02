Confimprese iblea: “Misure straordinarie per la ristorazione”.

Aperti ma con mille incognite. Mancano i turisti e i fruitori delle attività dedite ala ristorazione. La ricetta perfetta per il fallimento di ristoranti, bar e pub. Il Covid ha spinto il Governo a prendere decisioni che hanno avuto e che avranno, ancor di più nei prossimi mesi, conseguenze drammatiche per l’economia. Come se non bastasse i costi dell’energia sono schizzati alle stelle. Nel primo trimestre 2022, rispetto al primo trimestre dello scorso anno, si è registrato un aumento del 131% sulle utenze domestiche della luce e del 94% su quelle del gas.

“Abbiamo necessità di sostegni reali – spiega il presidente provinciale di Confimprese iblea, Pippo Occhipinti – di interventi strutturali sugli ammortizzatori sociali e di accesso immediato al credito, ma anche di contributi a fondo perduto e misure fiscali che ci consentano di attraversare un altro anno ricco di incognite”. Se non arriva liquidità immediata il settore della ristorazione e dell’accoglienza rischia il default. L’associazione di categoria chiede un cambio di passo che non può ovviamente prescindere dall’erogazione dei ristori immediati e proporzionali alle perdite effettive. Sotto la lente d’ingrandimento tutti i provvedimenti economici fino ad ora messi in campo dal Governo: dal caldo tema della vendita per asporto, fino al Decreto Liquidità, passando per l’imposizione fiscale e la mancanza di aiuti diretti e specifici per un settore vitale. Anche i comuni, iniziando da Ragusa, per le iniziative di propria competenza, devono attivare misure straordinarie con la proroga della Tosap per il tutto il 2022 e la riduzione della Tari in proporzione alle giornate lavorative. “L’invito lo rivolgiamo ai sindaci – commenta Occhipinti -di fare fronte comune accogliendo le richieste degli operatori economici”.

Salva