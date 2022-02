Emergenza epidermiologica che sembra calare ma che, in effetti, ha costretto il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, ad assumere provvedimenti nei confronti di tre comuni dell’Isola. Si tratta di Agira, Leonforte e Valguarnera Caropepe, tutti in provincia di Enna, che dal 20 febbraio al 3 marzo passano in zona arancione

