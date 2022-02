Ragusa in Movimento denuncia atti di bullismo in città

“Chiedo alle forze dell’ordine di intervenire e di raccogliere l’appello dei cittadini residenti in via Rossini, strada parallela di via Ecce Homo, quindi in pieno centro storico, dove, a quanto pare, alcuni ragazzi stanno compiendo atti di bullismo ai danni di una persona a cui hanno rotto più volte la porta e le finestre in seguito a un lancio di pietre”. E’ il senso dell’appello che il presidente dell’associazione Ragusa in Movimento, Mario Chiavola, lancia all’indirizzo delle autorità competenti affinché intervengano. “Sono rimasto molto colpito da questa vicenda – sottolinea Chiavola – perché gli episodi, a quanto denunciato, si verificano quasi tutte le sere dopo le 22 e vanno avanti già da alcuni giorni. Il caso, a quanto è dato sapere, è stato sottoposto all’attenzione della polizia, a cui tra l’altro sono state consegnate anche delle immagini girate domenica scorsa da cui si evince proprio la dinamica dei fatti, ma ancora non si registrano azioni efficaci mirate a contrastare tutto ciò. Speriamo, dunque, che si possa intervenire per buona quiete di tutti e auspichiamo che nessuno si faccia male. Purtroppo, ancora una volta, il centro storico finisce in vetrina per circostanze non certo edificanti”.

