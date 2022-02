Ragusa. Sottoscritto contratto comodato d’uso col Tribunale

Il Comune di Ragusa ha concesso in comodato d’uso gratuito al Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale delle Risorse materiali e delle Tecnologie, per essere utilizzati dal Tribunale di Ragusa, i locali siti presso il complesso immobiliare denominato Centro Polifunzionale di Carmine Putie di proprietà dello stesso ente locale, ubicato in via Maiorana, a fianco dello stesso Palazzo di Giustizia.

A sottoscrivere il contratto stamane al Comune sono stati il Sindaco Peppe Cassì ed il Presidente ff del Tribunale di Ragusa, dott. Vincenzo Panebianco, delegato a tale scopo dal predetto Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria.

Alla firma dell’importante accordo sono stati presenti l’assessore ai lavori pubblici, ing. Gianni Giuffrida, il dirigente tecnico del Comune, Giuseppe Corallo, il dirigente del Settore contratti, Rosario Spata e Giuseppe Pasqualetto, direttore dell’Ufficio di Presidenza del Tribunale di Ragusa.

I locali del Centro polifunzionale “Carmine Putie”, composti da quattro unità immobiliari, vengono concessi al Tribunale di Ragusa per cinque anni e dovranno essere destinati a sede degli Uffici Giudiziari per consentire così una funzionale allocazione del personale addetto all’Ufficio del Processo.

Il contratto sottoscritto dalle parti prevede a carico del comodatario la spese sostenute per gli adeguamenti funzionali dei locali, nonché l’eventuale esecuzione di opere indispensabili per rendere l’immobile idoneo all’uso concordato. Al comodante invece, spetteranno tutte le spese di manutenzione straordinaria dell’immobile.

“Sottoscrivere questo contratto di comodato d’uso gratuito con il Presidente del Tribunale di Ragusa – dichiara il sindaco Peppe Cassì – è stato per noi un passaggio naturale che ci consente di avere a Ragusa un ufficio giudiziario confortevole a vantaggio di tutta la comunità ragusana. Potranno adesso essere sfruttati questi spazi dell’immobile di Carmine Putie vicini al Palazzo di Giustizia, migliorando le funzioni del Tribunale, creando movimento e circolazione di persone in un’area che ha bisogno di essere rivitalizzata.”

