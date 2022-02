Come i giochi tengono incollati gli appassionati

Dimentica le partite con gli amici in una stanza in cui ci sono 30 persone ad aspettare il proprio turno. Il mondo dei videogame è completamente cambiato e, giusto per dirne una, ora è possibile giocare on line contro tutti comodamente dalla propria postazione.

Se questo non è propriamente una novità ma, anzi, è un qualcosa che ormai è dato per scontato, le grandi case di produzione stanno sempre più affinando le proprie armi per diventare competitive e far scegliere il proprio gioco rispetto agli altri.

Ma come ci riescono? Ecco alcuni ‘piccoli’ segreti.

Le versioni trial stanno avendo sempre più successo

Stanno spopolando sempre di più le versioni trial dei giochi oppure la possibilità di piccoli bonus per provarli in anteprima. Abbiamo messo tanta carne a cuore, andiamo con ordine.

Oggi molti giochi sono a pagamento ma ciò rischia di togliere una buona fetta di mercato. Lo stratagemma, quindi, è quello di far cominciare a giocare gratis ma, poi, se si vuole salire di livello è necessario avere delle armi specifiche che sono a pagamento. Un sistema per provare a fidelizzare il giocatore e, poi, chiedergli i soldi che doveva, praticamente, sborsare all’inizio.

Oppure, c’è la possibilità di avere dei bonus per provare delle soluzioni o dei giochi in anteprima con un tempo e una finalità ben precisa. È una idea che viene attuata da chi propone il bonus per casinò senza deposito oppure da chi ha in mente di lanciare sul mercato una versione innovativa del gioco stesso ma ha dei dubbi.

Si affidano a influencer del settore

Chi lo ha detto che gli influencer sono solo coloro che offrono degli oggetti legati alla moda e allo stile? Ormai questo mondo è sempre più variegato e ci sono videogamer seguitissimi e appetibili sul mercato.

In molti casi, la casa di produzione di un videogioco sborsa tantissimi soldi per far sì che il videogamer dalle migliaia e migliaia di follower possa promuovere quel gioco e parlarne bene.

Non bisogna, però, generalizzare: a metterci la faccia è lui e, quindi, difficilmente promuoverà un gioco di cui non è convinto.

La mossa degli influencer è sempre più praticata proprio perché hanno un credito molto ampio. Della serie, se loro pubblicizzano quel gioco vuol dire che è davvero bello!

Sempre più crossmediali

Non esiste solo la classica consolle per giocare. Ormai lo si può fare, senza alcuna difficoltà, da un tablet o dallo smartphone. Quindi, un gioco non lo si pensa solo in funzione desktop ma anche in versione mobile.

Solo qualche anno fa era impensabile che si potesse giocare da uno schermo così piccolo e invece oggi è assolutamente possibile.

Anche perché la grafica si adatta al device non facendo perdere praticamente nulla in termini di prestazioni.

Certo, bisogna avere uno smartphone all’altezza. Ma chi è un giocatore dispone di tutti i mezzi necessari per poter battere il proprio avversario e trionfare. Non per il premio ma semplicemente al fine di assaporare il gusto della vittoria.

Salva