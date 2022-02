Ciclismo, ritiro a Reggio Emilia per il Gsd Almo 1966

Inizia oggi e andrà avanti sino a domenica, il ritiro che il Gsd Almo terrà unitamente alla Nial Nizzoli a Reggio Emila. La squadra juniores della società monterossana sarà chiamata, tra l’altro, a sostenere dei test funzionali che, sotto la guida di Adriano Malori, ex professionista e campione ben conosciuto dall’entourage ibleo, avendo vinto per due volte, anni fa, il memorial Cannarella, consentirà di valutare con la massima attenzione quali sono i passi in avanti ancora da compiere e quelli che meritano, sul piano fisico, di essere consolidati. Un lavoro certosino e attento, come nella migliore tradizione del Gsd Almo, nel contesto di questo percorso abbinato alla Nial Nizzoli con cui è stata costituita una plurima le cui prospettive sono molto interessanti e lasciano ben presagire con riferimento al futuro. Tra l’altro, il Gsd Almo era reduce, lo scorso fine settimana, da un altro miniritiro in cui gli atleti in sella hanno dimostrato sino in fondo tutte le proprie capacità. “Stiamo davvero facendo, sotto la supervisione del direttore sportivo Giorgio Scribano – afferma Giuseppe D’Aquila per il Gsd Almo – un grande lavoro con l’auspicio di potere trarre indicazioni importanti in vista dell’avvio della stagione con le prime gare. Siamo molto entusiasti di questo percorso con la Nial e cercheremo, a Reggio Emilia, di fare valere sino in fondo tutte le nostre prerogative. Una cosa è certa. I nostri ragazzi sono molto motivati e vogliono fare benissimo”.

