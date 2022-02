La gara del campionato di calcio tra Priolo e Modica, per il campionato di Promozione, in programma sabato pomeriggio, alle 17,30, si giocherà a porte chiuse.

Il match si giocherà al “Nicola De Simone” di Siracusa ma la Questura, come detto, ha inibito lo stadio ai tifosi.

