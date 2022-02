Pallamano, KeyJey Ragusa vince il recupero con l’Haenna

La KeyJey Ragusa concede il bis. E lo fa affermandosi ai danni di una squadra blasonata come l’Haenna. Nel recupero casalingo di ieri sera, valido come ultima giornata del girone di andata, il sette di Mario Gulino ha dimostrato di avere fatto, in buona parte, tesoro dei recenti errori del passato, imponendosi dopo avere condotto la gara dall’inizio sino alla fine. Il punteggio di 37-34 (18-14 il parziale del primo tempo) parla di un incontro che è volato via sui binari di un sostanziale equilibrio, con i locali che, però, sono riusciti a mantenere invariato il distacco accumulato nelle battute iniziali del match, costringendo gli ospiti a inseguire. Da mettere in evidenza il ritorno tra i ranghi di Falabrino che ha messo a segno sei reti, mentre, come al solito, la differenza l’hanno fatta Ruiz e Canete che, in due, hanno realizzato la bellezza di 18 reti. Ma tutta la squadra ha saputo gestire con attenzione le fasi più delicate del match, evitando il ritorno di fiamma degli ennesi, in particolare quello della parte iniziale della ripresa quando i ragusani, così come accaduto in altre circostanze, sono calati più del dovuto ringalluzzendo le aspettative degli avversari che, tra l’altro, hanno avuto modo di schierare l’ultimo arrivato, lo straniero Guerrera, marcatore di ben 13 gol. “E’ stata una partita vibrante, così come accade sempre nei derby siciliani – spiegano dalla KeyJey Ragusa – per noi era importante dare un seguito alla vittoria in trasferta sul campo del Giovinetto Petrosino. E ci siamo riusciti, ottenendo quattro punti in una settimana che ci hanno consentito di balzare al terzo posto in classifica, a quota sedici punti. Ora, dopo una giornata di riposo del campionato, ci attende la sfida del 26 febbraio in casa con la capolista Fondi. E sarà un incontro da preparare con la massima attenzione perché ci teniamo a fare bella figura contro la schiacciasassi di questo torneo che, finora, ha collezionato solo vittorie”.

