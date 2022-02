Fabio Volo al Teatro Garibaldi di Modica con “Una vita nuova”

Ricomincia la stagione di InTeatroLibri curata da Mondadori Bookstore Modica e dalla Fondazione Teatro Garibaldi, con la media partnership di Video Regionech16 e mette subito le…ali!

E’ Fabio Volo, infatti, il primo ospite del 2022 della rassegna di Piera Ficili e Tonino Cannata. Fabio Volo protagonista con il suo ultimo lavoro ‘Una vita nuova’ che racconterà domani sera, venerdì 18 febbraio, alle 19, al Teatro Garibaldi, intervistato da Enzo Scarso. Sold out da settimane per un evento straordinario che avrà la sua appendice, subito dopo la chiacchierata sul proscenio del magnifico teatro di Modica, con un ‘firma copie’ordinato e disciplinato dalle normative anti covid, per quanti non potranno avere accesso alla serata ma vorranno comunque ‘conoscere da vicino’ uno dei prodotti migliori del mondo letterario italiano.

‘Una vita nuova tour’, fa tappa al Garibaldi ed è davvero un inizio anno straordinario che fa da prologo ad una stagione di InTeatroLibri che ha in serbo soprese ed eventi di assoluto spessore.



