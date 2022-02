Amministrative a Pozzallo. PSI e Ammatuna insieme

Una delegazione del PSI di Pozzallo ha incontrato il Sindaco, Roberto Ammatuna, per discutere delle elezioni amministrative che si svolgeranno il prossimo mese di giugno.

La delegazione del PSI, formata da Santino Barrera, Orazio di Loro, Roberto Rosa, e il primo cittadino, che rappresentava i movimenti civici che sostengono l’attuale maggioranza amministrativa, hanno manifestato la volontà di presentarsi alleati nella prossima kermesse elettorale.

Il successivo incontro tra le due delegazione servirà per preparare insieme il programma e un progetto di sviluppo della città per i prossimi cinque anni.

