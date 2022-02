Aiuti per spesa e bollette elettriche per i residenti modicani

Sono 1980 i nuovi voucher economici che il Comune di Modica elargirà nelle prossime settimane per il pagamento delle bollette elettriche e per l’acquisto di beni di prima necessità. I voucher sono equamente divisi per le due diverse finalità. Ogni nucleo familiare avente diritto potrà disporre sia di un voucher spesa che di un voucher energia. Per accedere ai benefici è necessario essere residenti a Modica e non avere ISEE superiore a 7 mila euro. A parità di punteggio verrà data precedenza ai residenti da più di 5 anni. I beneficiari sono divisi in tre categorie in base al numero dei componenti del nucleo familiare. Con un solo componente si avrà diritto a due buoni da 100 euro; fino a quattro componenti i buoni saranno da 150 euro per la spesa e 200 euro per la bolletta; oltre i quattro componenti buoni da 200 euro per la spesa e 250 euro per il pagamento dell’energia elettrica. L’ufficio dei servizi sociali prenderà in carico le domande e provvederà ad accertare l’effettiva sussistenza dei requisiti e comunicherà agli aventi diritto le modalità di ritiro. Il buono spesa verrà inviato, come già successo a Natale, ai supermercati convenzionati. Per quello elettrico sarà chiesto il codice IBAN e sarà inviato con bonifico sul conto. Sarà possibile inviare la domanda, attraverso il portale del Comune di Modica, dalle ore 8:00 del 21 febbraio alle ore 12:00 del 4 marzo 2022. “Dopo gli aiuti alle imprese della scorsa settimana – commenta il Sindaco Abbate – oggi abbiamo creato questa nuova disponibilità di voucher economici con una sostanziosa novità. Oltre a quelli per la spesa abbiamo voluto erogarne degli altri vincolati al pagamento dell’energia elettrica, uno dei problemi che maggiormente sta turbando la serenità delle famiglie italiane in questo avvio di 2022 a causa dei rincari indiscriminati. Oggi abbiamo ribadito la linea scelta dal Comune di Modica che vuole essere quanto più vicino possibile ai bisogni e alle problematiche dei propri cittadini”.

