Modica. Biblioteca Comunale “S. Quasimodo” : i numeri del 2021

La Biblioteca Comunale “Salvatore Quasimodo” di Modica ha comunicato oggi i numeri della sua attività relativa al 2021. Sono numeri importanti, nettamente superiori a quelli del 2020 quando fu chiusa per diverso tempo, ma ancora non all’altezza degli ultimi due anni pre pandemici, 2018-2019 quando la struttura appena riaperta fu presa d’assalto, rispettando in pieno il trend di tutte le biblioteche italiane. Nel 2021 la Biblioteca ha acquistato 1.608 nuovi libri organizzando un evento a novembre, sotto l’egida dell’Assessorato alla Cultura, con aperture serali che ha attirato tantissimi visitatori. Sono stati 933 i prestiti effettuati ad adulti, 488 quelli per i ragazzi. Le consultazioni degli adulti sono state 441, 36 quelle dei ragazzi. 3063 studenti hanno utilizzato la sala lettura, in 14 hanno scelto la Sala Grana Scolari per discutere la propria tesi di laurea.

