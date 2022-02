Modica, il video dei ladri in azione nelle campagne

Immagine di repertorio

È al vaglio delle forze dell’ordine quanto sta accadendo nelle ultime settimane in alcune zone di Modica. I ladri hanno preso di mira Pozzo Cassero, Quartarella e altre zone montane del territorio modicano, entrando in azione con delle incursioni mirate in alcune abitazioni.

Approfittando dell’assenza dei proprietari i ladri hanno provato ad entrare in azione, prima di essere indotti alla fuga dall’arrivo degli agenti, chiamati dai residenti di una delle famiglie coinvolte nei raid dei predatori.

Secondo quanto hanno riferito alcuni abitanti della zona i ladri che stanno imperversando nelle campagne tra Pozzo Cassero, Trebalate, Barco e Quartarella già da alcune settimane bussano alle porte per accertarsi che in casa non sia presente nessuno così da poter entrare in azione indisturbati.

Secondo quanto riferito sono stati tanti i casi di tentato furto in abitazioni nelle ultime settimane. Preso di mira pure un tabacchino.

Salva