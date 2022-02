Studenti dell’Archimede visitano il Centro Storico di Modica

Una visita all’insegna della conoscenza del patrimonio culturale e della formazione quella della classe 5 dell’I.S.S Archimede di Modica, accompagnati dalla docente Prof.ssa Cinzia Vindigni, presso il centro storico di Modica e in particolare nei luoghi promossi dall’Associazione La via delle Collegiate.

“Recorrido a pie por el casco antiguo” questo il nome del progetto con l’obbiettivo di conoscere, raccontare e illustrare i monumenti più significativi della città in lingua spagnola.

Un momento di formazione per i giovani studenti, dicono dall’Ass. La via delle Collegiate, che tornano presso luoghi a loro familiari, nel 2019 sono stati protagonisti dei percorsi PCTO organizzati dal Museo Santa Maria di Betlem, attraverso un progetto che vede la conoscenza e la spiegazione del patrimonio culturale modicano in lingua spagnola affrontando la sfida della multiculturalità nel mondo contemporaneo.

La città di Modica che da quest’anno vede le Collegiate di San Giorgio, Santa Maria di Betlem e San Pietro Luogo del Cuore – FAI, ormai è meta di numerosi visitatori da tutto il mondo e deve essere obbiettivo comune dei diversi attori del territorio quello di dare ai giovani l’opportunità di una formazione al passo coi tempi e che promuova il territorio.

Sotto questo e altri aspetti prosegue quindi la formazione scolastica degli studenti che decidono di intraprendere il percorso Turistico dell’Istituto Archimede di Modica che forma quegli operatori che andranno a potenziare i servizi turistici e a valorizzare la città e il territorio.

