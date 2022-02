Rigenerazione urbana. Nuovo incontro per promuovere sinergie

“Oggi si è svolto un secondo incontro online con i referenti dei comuni di Acate, Giarratana, Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo e Santa Croce Camerina, ai quali si sono aggiunti i comuni di Scicli e Ferla, per approfondire alcuni dettagli tecnici del bando per la Rigenerazione Urbana 2022. Questo strumento, previsto dalla Legge di Bilancio, vedrà presto aprire le procedure di partecipazione, che si concluderanno il prossimo 31 marzo.” E’ quanto dichiarano in una nota la presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, Marialucia Lorefice (m5s) e la Dott.ssa Natalia Carpanzano, esperta in progettazione europea per gli Enti Pubblici, promotrici dell’iniziativa, le quali spiegano:

“Abbiamo ritenuto opportuno coinvolgere in questi appuntamenti i comuni della provincia di Ragusa in possesso dei requisiti per partecipare al nuovo bando, ovvero quelli con una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e il comune di Scicli che non avevano partecipato al bando 2021 sulla Rigenerazione Urbana.

La nostra iniziativa è finalizzata, come già ribadito nel precedente incontro, a fornire una consulenza utile agli enti locali interessati, affinchè non si lascino sfuggire la straordinaria opportunità di intercettare i fondi messi a disposizione dello Stato per realizzare interventi tesi a valorizzare i nostri territori, di cui le nostre comunità potranno beneficiare nel tempo.

Durante l’incontro – proseguono – abbiamo precisato che i piccoli comuni sotto i 15.000 abitanti dovranno necessariamente presentare progetti in forma associata con un ente capofila, nel limite massimo di 5 milioni di euro, e con la condizione che prevedano interventi tra loro integrati.

Gli ambiti di intervento potranno spaziare dalla manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche, al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, sino alla mobilità sostenibile.

Siamo state molto soddisfatte della partecipazione attiva degli amministratori locali e dei tecnici comunali agli incontri. Riteniamo che la collaborazione tra i diversi enti possa essere la chiave vincente per raggiungere grandi risultati, da qui ai prossimi anni”, concludono.

