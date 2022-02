Modica. Lavori di posa della fibra sospesi con provvedimento amministrativo

Stamattina la polizia locale ha accertato che la società incaricata dei lavori per la posa in opera della fibra nel territorio comunale aveva avviato degli interventi in Piazza Corrado Rizzone senza averli concordati con il Comando, creando forti rallentamenti alla circolazione stradale, soprattutto negli orari in cui la gente di reca al lavoro e di entrata nelle scuole.

L’impresa, in sostanza, non si è attenuta alle prescrizioni di cui all’autorizzazione rilasciata lo scorso 16 settembre dal Settore Manutenzioni e al Nulla Osta rilasciato dal Comando di Polizia Locale, con gravi conseguenze in materia di viabilità veicolare, pedonale e di sicurezza stradale.

Stabilito che l’azienda, nonostante i giorni scorsi fosse stata diffidata quando aveva bloccato la Via Nazionale senza nemmeno apporre la regolare segnaletica, stava lavorando nel centro cittadino, la polizia locale ha disposto il fermo del cantiere segnalando il reiterarsi dell’inadempienza al dirigente del comunale competente, il quale, a sua volta, oggi ha emesso provvedimento di sospensione immediata dei lavori.

“E’ intollerabile – dice il sindaco, Ignazio Abbate – ciò che si è verificato in questi giorni. Ho dato il mio assenso a tale provvedimento poiché i lavori vanno preventivamente concordati col Comando di Polizia Locale in modo da garantire, eventualmente, percorsi alternativi o orari diversi com’era stato già sollecitato dal nostro organo di controllo”.

L’azienda è stata sanzionata con due diversi verbali da 866,00 euro ciascuno.

