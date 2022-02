Vittoria, Carmeni e Fallo ampliano organico della Multicar

La programmazione della nuova stagione, in casa dell’Asd Multicar Amarù, non può prescindere dall’ampliamento dell’organico. Con l’arrivo di talenti di chiaro spessore che forniranno un supporto ulteriore ai piani della società gialloblù. Intenzionata a migliorare ulteriormente il proprio rendimento. E’ da leggere in questo senso l’ingresso in gruppo di Giuseppe Carmeni, proveniente dal Gsd Almo, atleta che potrà regalare grosse soddisfazioni all’entourage guidato dal presidente Carmelo Cilia. Ma non solo. Assieme a lui anche Nunzio Fallo, altro corridore di cui si dice un gran bene e che potrà senz’altro rendere più appetibili le prospettive prestazionali del sodalizio vittoriese. “E sono i primi due – afferma proprio il vertice della squadra gialloblù – che andranno ad ampliare ulteriormente il nostro team. Perché, come abbiamo più volte ripetuto nel corso di queste settimane, non solo vogliamo fare le cose per bene ma stiamo cercando di migliorare sempre di più l’organizzazione degli assetti che possono farci decollare sul piano dei risultati. Abbiamo la necessità di crescere sempre di più anche alla luce degli investimenti effettuati nel corso degli ultimi tempi e che ci hanno fatto comprendere quanto fondamentale sia la programmazione. Siamo convinti che i nostri ragazzi siano pronti a spendersi su tutti i fronti e che diranno la loro per riuscire ad eccellere come più volte abbiamo auspicato. Facciamo loro i migliori auguri in vista di questa nuova stagione”.