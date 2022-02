Modica, D’Antona: “Concordi per la cittadinanza onoraria alla Segre”

A breve il Consiglio Comunale di Modica sarà chiamato a discutere una mozione opportunamente presentata da un gruppo di consiglieri di minoranza tendente ad assegnare alla Senatrice a vita Liliana Segre la cittadinanza onoraria.

Sinistra Italiana invita i consiglieri comunali di tutti i gruppi consiliari, recependo il sentimento comune dei cittadini di fronte a quello che Liliana Segre rappresenta oggi nel Paese, a volere approvare unanimemente la mozione.

“E’ l’occasione per non perdere l’opportunità preziosa di affermare – spiega Vito D’Antona – con un gesto di alto valore simbolico, ma anche concreto, la volontà della comunità modicana di dare il giusto riconoscimento a chi in questi anni ha tenuto viva la memoria sulla tragedia dell’Olocausto. La mozione rappresenti anche l’occasione per confermare unitariamente e a nome dell’intera città lo spirito antifascista della nostra collettività, in un momento nel quale in diverse parti del Paese assistiamo ad atti e a comportamenti violenti che vorrebbero portare indietro l’orologio della storia. Ci auguriamo che la decisione unanime del Consiglio Comunale possa aggiungere la città di Modica alle tante altre città italiane che hanno già riconosciuto a Liliana Segre la cittadinanza onoraria, oltre che sottolineare positivamente la decisione del Presidente della Repubblica, espressa con la nomina a senatrice a vita”.

Salva