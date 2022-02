Afghanistan. Cresce del 40 per cento l’epidemia di morbillo

Negli ultimi 20 giorni i casi di morbillo in Afghanistan sono aumentati del 40 per cento con un bilancio di 150 decessi, segnalati dall’Organizzazione mondiale della sanità e 35mila nuovi casi di infezione registrati, il che ha reso critica e complessa la situazione sanitaria del Paese, segnato da guerre e conflitti interni. “L’aumento dei casi di morbillo può essere fatale nelle persone non vaccinate, così come in quelle con basse difese immunitarie a causa della malnutrizione, secondo il portavoce dell’Oms”. I bambini colpiti dal morbillo, hanno riportato gravi danni come, cecità, encefalite, diarrea, disidratazione e disturbi respiratori. L’aumento dei casi era stato evidenziato già l’estate scorsa, quando l’OMS aveva deciso di espandere sorveglianza e test per contrastare l’avanzata della malattia nel paese asiatico. Nonostante la crisi e le difficoltà del popolo afghano, acuita dalla presa del potere dei talebani, l’OMS ha avviato nelle ultime settimane una campagna di vaccinazione contro il morbillo, con l’obiettivo di immunizzare almeno 1,5 milioni di persone.

