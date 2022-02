GN e FdI a Comiso per commemorare le vittime delle Foibe

Dopo le commemorazioni tenutesi a Ragusa e Vittoria giorno 10, ieri mattina le federazioni provinciali ragusane di Gioventù Nazionale e Fratelli d’Italia si sono riunite per ricordare le vittime delle foibe.

La commemorazione è avvenuta a Comiso, nella Piazza che l’amministrazione comunale ha dedicato a Norma Cossetto, donna vittima del massacro delle foibe.

“Il Ricordo – dichiara Riccardo Ronza, Presidente provinciale di GN – è una cosa importante, perché allontana l’oblio e ci consente di rammentare cosa accadde, a partire dal 1943, in quelle terre da sempre terre italiane, molte delle quali ci furono strappate e ormai sono parte degli stati nati dalla dissoluzione della ex-Jugoslavia”.

“Purtroppo – continua Biagio Zago, vicepresidente provinciale GN – c’è, in Italia, chi ancora non si arrende all’evidenza dei fatti storici. Infatti, da determinati ambienti politici estremisti fuoriescono posizioni riduzioniste o giustificazioniste del dramma delle foibe. Ma alle parole di questi personaggi, loro sì falsificatori della storia, alcuni vigliacchi, purtroppo, fanno seguire i fatti e notte tempo, come è loro stile, distruggono le targhe dedicate a Norma Cossetto, ai Martiri delle foibe e dell’esodo o imbrattano i muri con scritte deliranti”.

“Noi – conclude Ronza – insieme a tutta la federazione provinciale, invece, siamo qui, senza odio né rancore, democraticamente e pacificamente riuniti, ma con la fermezza di chi sa quale è la via della verità e della giustizia. Ringrazio il Comitato 10 Febbraio per il costante supporto che ci fornisce per ricordare queste giornate”.

