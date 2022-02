Calcio, Promozione. Frigintini sconfitto dal Vittoria

Un rigore di D’Agosta e un gol fortunoso di Colletta condannano il Frigintini alla sconfitta sul campo dei biancorossi del Vittoria. Calcio di rigore molto dubbio che Fabio D’Agosta trasforma quasi sul finire del primo tempo; che non aveva fatto segnalare azioni pericolose con gara equilibrata. All’inizio del secondo tempo su calcio d’angolo scaturisce il secondo gol del Vittoria con Colletta che in modo fortunoso (su respinta di La Licata) realizza il 2-0. Poi sono i rossoblù di mister Di Rosa a prendere la supremazia del gioco e in almeno tre occasioni hanno sfiorato il gol del pareggio,e (probabilmente) anche quello di un possibile vantaggio, con Occhipinti e poi ancora con Galfo e Sangiorgio. Ultimi 30’ di gioco decisamente superiori nel gioco e nella tenuta atletica i rossoblù non riescono a realizzare (almeno) il gol del pareggio e il triplice fischio del direttore di gara sancisce, invece, il successo dei biancorossi padroni di casa.

CLUB CALCIO VITTORIA 2

FRIGINTINI 1

Club Calcio Vittoria: Macaluso, Colletta 837’ st. Vasile), Nei, Iapichino, Cham, Occhipinti, D’Agosta, Patti, Messina, Ochi (16’ st. Busacca), Pirrotta (48’ st. Barresi). All. Dario Costantino

Frigintini: La Licata, Corallo (43’ st. Spadaro), Assenza (17’ st. Arrabito), Gugliotta (9’ st. Calabrese), Pianese, Di Martino,Sangiorgio, Milana, Occhipinti, Noukri, Galfo (37’ st. Pisana). All. Di Rosa

Arbitro: Salvatore Contrafatto di Catania; Assistenti: Francesco Conti e Marco Riccobene di Enna

Rete: 40’ D’Agosta (rigore), 54’ Colletta, 69’ Galfo

Salva